أول تعليق من ترامب فور إعلان فوزه بالانتخابات التمهيدية بولاية أيوا

أعرب دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية 2024، عن شعوره 'بالارتياح' بشأن فوزه المتوقع في ولاية أيوا، واصفا إياه بأنه 'شرف عظيم'.

وقال دونالد ترامب، لـ بروك سينغمان، من قناة فوكس نيوز، فور فوزه على منافسيه: 'أشعر أنني بحالة جيدة'.

وأضاف 'يشرفني كثيرًا هذه النتيجة المبكرة.. إنه لشرف عظيم أن يعلنوا، بعد دقائق، أنني فزت – في مواجهة منافسة ذات مصداقية كبيرة – منافسة رائعة، في الواقع … إنه شيء هائل وشعور هائل.

وأصدر رئيس مجلس النواب مايك جونسون بيانًا بعد فوز ترامب المتوقع بسرعة في ولاية أيوا.

وقال 'تهانينا للرئيس دونالد ترامب على النصر الساحق في ولاية أيوا!' وقال جونسون في بيان حصل عليه موقع DailyMail.com:

واضاف 'اليوم، خرج الناخبون الجمهوريون وسط ظروف قاسية وأظهروا عزمهم على وضع حد للسياسات الاقتصادية الفاشلة والسياسات الحدودية المفتوحة للرئيس بايدن. نحن نقدر كل مرشح ومتطوع وناخب تحدى الصعوبات وشارك في تقليد التجمع العظيم.

ومضى في وصف التصويت بأنه 'تأييد للسجل الاستثنائي للرئيس ترامب' و'رؤيته المستمرة لإصلاح اقتصادنا وتأمين حدودنا والدفاع عن الحريات والقيم التي تجعل أمريكا عظيمة'.

وتوقع جونسون أن يساعد ترامب في دفع أغلبية الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق 'نصر نهائي' في نوفمبر.