نشرة الفن.. تغطية شاملة لحفل Emmy Awards 2024.. ورحيل الموسيقار جلال فودة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تغطية شاملة لحفل Emmy Awards 2024 ورحيل الموسيقار جلال فودة.

أعلنت أسرة الموسيقار والعازف الراحل جلال فودة إقامة صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر عبر فيسبوك.

شهدت السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز Emmy Awards إطلالات جريئة من قبل العديد من نجمات هوليوود وعلى رأسهن سيلينا جوميز التي أذهلت الجميع بفستانها، وأيضا ارتدت جيسيكا تشاستين فستان شديد اللمعان وغيرهن من الفنانات اللاتي تألقن قبل انطلاق الحفل.

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، عن إيقاف المذيع أحمد عبد العزيز بعد شكوى من جهتهم استجابت لها نقابة الإعلاميين.

فازت الموهبة المصرية حنين الشاطر منذ قليل بلقب اكس فاكتور بعد تفوقها على مدار حلقات البرنامج والمسابقة الغنائية الشهيرة التي تشارك في لجنة تحكيمها أنغام وراغب علامة.

ونشر أحمد العوضي صورة له مع ياسمين عبد العزيز عبر انستجرام وعلق عليها:" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله في صحة وسعادة ونجاح".