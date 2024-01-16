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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن.. تغطية شاملة لحفل Emmy Awards 2024.. ورحيل الموسيقار جلال فودة

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تغطية شاملة لحفل Emmy Awards 2024 ورحيل الموسيقار جلال فودة.

 

من فرقة العندليب.. تعرف على موعد ومكان جنازة الموسيقار جلال فودة

أعلنت أسرة الموسيقار والعازف الراحل جلال فودة إقامة صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر عبر فيسبوك. 

 

أبرزهن سيلينا جوميز وجيسيكا تشاستين.. إطلالات جريئة للنجمات بحفل Emmy Awards| صور

شهدت السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز  Emmy Awards إطلالات جريئة من قبل العديد من نجمات هوليوود وعلى رأسهن سيلينا جوميز التي أذهلت الجميع بفستانها، وأيضا ارتدت جيسيكا تشاستين فستان شديد اللمعان وغيرهن من الفنانات اللاتي تألقن قبل انطلاق الحفل. 

 

بعد شكوى الموسيقيين.. إيقاف المذيع أحمد عبد العزيز عن العمل

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، عن إيقاف المذيع أحمد عبد العزيز بعد شكوى من جهتهم استجابت لها نقابة الإعلاميين.

 

حنين الشاطر تحصد لقب إكس فاكتور بعد دعم أنغام وراغب علامة

فازت الموهبة المصرية حنين الشاطر منذ قليل بلقب اكس فاكتور بعد تفوقها على مدار حلقات البرنامج والمسابقة الغنائية الشهيرة التي تشارك في لجنة تحكيمها أنغام وراغب علامة.

 

رسالة رومانسية من أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

ونشر أحمد العوضي صورة له مع ياسمين عبد العزيز عبر انستجرام وعلق عليها:" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله في صحة وسعادة ونجاح". 

Emmy Awards إطلالات جريئة Emmy الأخبار المحلية والعالمية جوائز Emmy

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