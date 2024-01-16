بهجة الروح.. أمسية ثقافية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية ثقافية فنية بعنوان "بهجة الروح" على مسرح سيد درويش بالاسكندرية.

وتضمنت الأمسية، مجموعة متنوعة من القصائد والأشعار التي كتبت في حب مدينة الإسكندرية، إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، وتحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير النشاط الفكرى والثقافي بدارالأوبرا المصرية.

وتخلل الأمسية، فقرات فنية، قدمها كورال الغناء العربي التابع لمركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسني.

وأقيم الحفل في إطار الرسالة التنويرية للأوبرا، الهادفة إلى نشر الفنون والثقافة الجادة في مختلف ربوع مصر.