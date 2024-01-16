محافظ القاهرة: رفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بمنطقتى روكسي والكوربة

أشرَفَ خالد عبد العال محافظ القاهرة، على الحملة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وحي مصر الجديدة؛ لرفع الإشغالات، وتسيير الحركة المرورية بمنطقتي روكسى والكوربة.

وشهدت الحملة رفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وشدد خالد عبد العال على رؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع الأجهزة المعنية للقيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات، والعمل على تيسير حركة المواطنين بإزالة كافة التعديات عن الطريق العام، والميادين الرئيسية.

وأكد محافظ القاهرة أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.