ناقشا إنهاء الحرب.. تفاصيل لقاء أمين سر منظمة التحرير ومستشار الرئيس الفرنسي

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في مكتبه برام الله، مع وفد فرنسي، برئاسة إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والإقليمية والدولية.

كما ناقش الطرفان سُبُل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدموية والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ورفض الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية.

وأكد إيمانويل بون موقف فرنسا الداعم لمسار سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة، على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.