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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس والصين: يجب إنهاء الحرب على غزة بشكل فوري

صدى البلد

شددت تونس والصين على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل فوري.

وأكد وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمارـ خلال جلسة عمل مشتركة مع نظيره الصيني وانج يي ـ وجود تقارب في وجهات النظر مع الصين في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية خاصة القضية الفلسطينية، مشددا على موقف تونس الثابت والداعم لاسترجاع الحقوق الفلسطينية المشروعة كاملة.

واستعرض الوزيران علاقات التعاون المثمرة والإيجابية بين البلدين، كما بحثا سبل تدعيم العلاقات والارتقاء بها الى مستوى ارفع تعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

من جهته، أشاد وزير الشؤون الخارجية الصيني بما تشهده العلاقات التونسية الصينية من ديناميكية ملحوظة وتطور مطرد وتشوار متواصل ودعم متبادل.

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