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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفى: شعرت أن فيتوريا يشاهد المباراة مثل الجماهير أمام موزمبيق

صدى البلد

أكد حسن مصطفى نجم نادي الأهلي والزمالك السابق، أنه من الوارد أن تكون بدايات المنتخبات الكبرى في بطولات أمم إفريقيا غير جيدة، في ظل وجود ثقة زائدة، وهو ما حدث في لقاء مصر أمام موزمبيق، وكذلك هناك منتخبات من المرشحين لم تحقق الانتصار في الجولة الأولى.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "المباريات الودية ليست مقياس تماما لمستوى أي منتخب في بطولة أمم إفريقيا، والمنتخب المصري كان يعاني في وسط الملعب وعلى مستوى الظهيرين، في ظل سوء التغطية بشكل واضح، وخط الدفاع لم يتعامل جيدًا، بالإضافة لسوء تغطية محمد حمدي في الكثير من الألعاب، ومحمد هاني أيضا كان بعيدا عن مستواه، ولم يكن هناك مساندة مطلقا من جانب الطرفين".

وأضاف: "شعرت أن فيتوريا كان يشاهد المباراة مثل الجماهير، كان عليه إجراء تغييرات سريعة في الملعب، مع ضرورة عودة زيزو وصلاح لأداء الواجبات الدفاعية خصوصا بعدما فقدنا خط الوسط لصالح موزمبيق في الشوط الثاني، وقد يكون عدم مشاركة بعض اللاعبين مثل عمر كمال وفتوح بسبب غياب الجاهزية الكاملة".

وأكمل: "من الأمور الجيدة عدم خسارة منتخب مصر، والخروج بنقطة التعادل، ولكن المباراة المقبلة تتطلب تعامل مختلف خصوصا بالنسبة لبعض اللاعبين والتكليفات الخاصة داخل ارضية الملعب، ومنتخب غانا لم يظهر بشكل جيد امام الرأس الأخضر وكان من الممكن أن يخسر 3 او 4 في المباراة".

وواصل: "أزمة منتخب مصر أمام موزمبيق في غياب التركيز عن خط الدفاع بالكامل، إذا كنا نريد الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة يجب أن نلعب بشكل دفاعي قوي".

وأكد: "خالد الدرندلي رئيس البعثة أدلى بتصريح في البداية كان لابعاد الضغط عن فيتوريا، لكنه أدرك الخطأ في تصريحه الثاني".

وأشاد حسن مصطفى بقدرات الانجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، ومنتخب انجولا، مؤكدا أنه يمتلك مميزات كثيرة ويمتاز بالقوة والسرعة والتسديدات القوية.

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