إبراهيم نور الدين: أنا سيئ الحظ.. وكنت شماعة لفشل العديد من الأندية

نفى إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي، تعرضه للإيقاف من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمدة عام كامل، بسبب إحدى المباريات.

وقال إبراهيم نور الدين، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" لم أتعرض للإيقاف من الكاف لمدة عام كما يتردد، و أقصى مدة إيقاف للحكام 6 شهور بحسب اللوائح".

وأضاف إبراهيم نور الدين: "اتخذت القرار الصحيح باحتساب ركلة جزاء للترجي التونسي أمام بلاتيو يونايتد، ولم يتم إيقافي وهناك أسباب كثيرة لغياب الحكم وعدم اختياره لإدارة المباريات".

وشدد :" أنا سيئ الحظ، وكثير من المباريات التي أدرتها تسببت في بلبلة إعلامية بسبب ركلات الجزاء المحتسبة في الدقائق الأخيرة، وللأسف كنت أيضا شماعة لفشل العديد من الأندية، رغم الإجماع على صحة قراراتي في الاستوديوهات التحليلية".

https://www.youtube.com/watch?v=KJS6wFI3SQA