الاتحاد السكندري: رحيل مابولولو أو بقائه سيتم حسمها وفق مصلحة النادي.. فيديو

أعرب محمد أحمد، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالهدف الذي أحرزه الأنجولي كريستوفر مابولولو، مهاجم الفريق، مع منتخب بلاده أنجولا ضد منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2023.

وأحرز مابولولو هدف تعادل منتخب أنجولا من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه، ليقود منتخب بلاده إلى تعادل ثمين مع منتخب الخضر.

وقال محمد أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «في البداية هارد لك لمنتخب الجزائر الشقيق، بالتأكيد هم في القلب ونتمنى لهم الانتصار».

وأشار محمد أحمد إلى أن مابولولو ابن الاتحاد السكندري، مضيفًا: «كلنا سعداء بالمستوى الرائع الذي يقدمه مابولولو مع النادي والمنتخب».

وأكد محمد أحمد أن وجهة نظر مجلس إدارة النادي كانت ثاقبة في الإبقاء على مابولولو مع الفريق، مضيفًا أن مسألة رحيل مابولولو أو بقاءه مع الفريق سيتم حسمها وفق مصلحة النادي.

وحول حقيقة طلب الزمالك التعاقد مع هشام صلاح، لاعب نادي الاتحاد، قال محمد أحمد: «هناك أحاديث عن طلب الزمالك ضم هشام صلاح من الاتحاد السكندري، ولكن لا شيء سيتم طرحه إلا مع فك القيد عن نادي الزمالك».

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