معتز إينو: هدف موزمبيق الثاني كارثة من أحمد حجازي

علق معتز إينو، نجم الأهلي السابق، على تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "منتخب مصر يحتاج إلى صانع ألعاب مثل عبد الله السعيد أو أفشة بمعنى أصح معلم في خط الوسط، ويجب عدم مشاركة أحمد حجازي مع المنتخب لأنه بعيدا عن مستواه".

وأضاف: "الهدف الثاني لموزمبيق خطأ كارثي من أحمد حجازي وكان لا يجب مشاركته وأتمنى أن يلعب ياسر إبراهيم بدلا منه في المباريات المقبلة".