بالصواريخ الباليستية.. هجوم إيراني علي شمال غرب سوريا

ذكرت مصادر لقناة الميادين في إدلب أن الصواريخ البالستية الإيرانية استهدفت مناطق سيطرة مسلحي هيئة تحرير الشام شمالي غربي سوريا في إدلب .

وأشارت المصادر الي أن الصواريخ الإيرانية استهدفت مقرات لمسلحي الحزب الإسلامي التركستاتي المصنف إرهابياً في منطقة جبل السماق ومحيط بلدة حارم.

وبينت كذلك؛ القصف استهدف معسكرات تدريب ومقرات دعم لوجستي ونقطة طبية لمسلحي التركستان.

وقالت أيضا : المنطقة يجري فيها تدريب مسلحي "داعش خرسان" ويتم نقلهم من جانب الأميركيين إلى أفغانستان والحدود الإيرانية لتوجيه ضربات في الداخل الإيراني

ولفتت الي ان الصواريخ المستخدمة صواريخ بالستية عالية الدقة وصلت إلى أهدافها ودمرت مقرات رئيسية للحزب التركستاني.