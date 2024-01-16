الإمارات.. قرار مهم من رئيس الدولة يخص الإعلام داخل البلاد

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام بأن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصدر مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيساً للمكتب الوطني للإعلام بدرجة وزير.

وأشارت الوكالة الإماراتية الي ان قرارا الدولة سيعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره حيث سينشر المرسوم في الجريدة الرسمية.



وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أصدر في وقت سابق قانوناً بإنشاء “مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة”.

ويهدف المركز إلى تطوير منظومة متكاملة لتعزيز الإدارة السليمة للمواد الخطرة في إمارة أبوظبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما يُساهم في توفير أقصى درجات الحماية للمجتمع والبيئة.

يختصُّ المركز، بإعداد وتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية، لضمان التطبيق المتكامل للأنظمة والاشتراطات والمعايير المتعلِّقة بتداول المواد الخطرة في الإمارة، ويتولى مهام الإشراف والرقابة على القطاعات والجهات المحلية المعنية بتداول هذه المواد، ويُتابع التزامها بالتشريعات السارية.

وتشمل اختصاصات المركز أيضاً، تتبُّع ومراقبة تداول المواد الخطرة من خلال غرفة عمليات مركزية مخصَّصة لهذا الغرض، وتطوير آلية للتعامل مع المواد الخطرة المضبوطة بغرض تأمينها إلى حين التصرُّف النهائي فيها، إضافةً إلى إنشاء وتطوير نظام إلكتروني للإفصاح والإبلاغ الذاتي عن المعلومات كافة ذات العلاقة بالمواد الخطرة المتداولة في الإمارة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المواد، وإجراء دراسات وبحوث علمية عن المواد الخطرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.