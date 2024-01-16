كل حاجتنا تحت التراب| سكان عقار السيدة يروون لحظات الرعب والموت..فيديو

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار عقار جزئيا في منطقة السيدة زينب، حيث طلبت النيابة ملف العقار من المحافظة.

والتقى موقع صدى البلد، بأحد سكان العقار يدعى عم إسماعيل؛ حيث قال إنه تفاجأ بصوت عالٍ بعدها بأقل من 10 دقائق جزء من العقار سقط، وخرج وقتها سريعا كل السكان دون أي اصابات.

كما أشار عم إسماعيل إلى أنه ترك كل ما يملك في العقار قائلا: "كل حاجتنا تحت التراب محدش لحق ياخد حاجة" مطالباً بمكان يأويه.

وقالت بسنت إحدى ساكنات العقار، إنها وقت انهيار العقار لم تكن موجودة في العقار واتصل بها أحد الجيران وأبلغها بالواقعة وحين وصلت تفاجأت بسقوط العقار بالكامل.



وكشفت إيمان إحدى ساكنات العقار المنهار، أن العقار كان يتكون من دورين وكل دور يحتوي علي شقتين مطالبة بمكان تقيم به.



لا يوجد له قرار إزالة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة والمعاينة التي أجرتها بالعقار أن مساحته 400 متر ومكون من أرضي وطابقين يقطنه 6 أسر، وحدث به انهيار جزئي لجزء من الحائط الخلفي لشقة بالطابق الثاني.

وتبين من تحقيقات النيابة أن العقار لم يسفر عنه ثمة إصابات أو وفيات، كما أنه لا يوجد له قرار إزالة صادر من المحافظة، وأن مالك العقار يدعى "إسماعيل . م" غير متواجد.

وتلقي قسم السيدة زينب بلاغا من إحدي العقار المجاور من العقار المنهار يفيد في وقوع جزء وعلي الفور انتقلرجال المباحث وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.