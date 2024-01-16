بعد دولة الاحتلال.. جنوب أفريقيا تقاضي أمريكا وبريطانيا

أعلن 50 محامياً من جنوب أفريقيا نيتهم مقاضاة أمريكا وبريطانيا بسبب تواطئهما في الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بغزة.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال في وقت سابق إن عمان تعد مرافعات قانونية ستقدم لاحقا وفق آليات عمل محكمة العدل الدولية بشأن قضية انتهاك إسرائيل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف وزير الخارجية الأردني أن المرافعات لا تقدم الآن، والمحكمة ستصدر قريبا حكمها في الإجراءات التدبيرية التي طلبتها جنوب أفريقيا، وبعد ذلك تطلب المحكمة من الدول الأعضاء فيها أن تقدم مرافعاتها.

وأكد الصفدي أن الأردن سيقدم مرافعته عندما تطلب المحكمة ذلك، وستعكس الموقف الأردني الثابت الواضح الذي كان سباقا في التحذير من خطورة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي باتت في إطار التعريف القانوني للإبادة الجماعية.

وأوضح الوزير ردا على سؤال حول إعلان دعم الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أن 66 دولة أعلنت تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا مقابل 8 دول فقط أعلنت عدم تأييدها لها.

وأردف بالقول: "إننا ننتظر ما ستقره المحكمة فيما يتعلق بتطبيق التدابير الإجرائية، وبعد ذلك كيف ستقوم المحكمة بدورها"، مضيفا: "نحن الآن على وشك أن نقدم مرافعتنا الشفهية أيضا لدى المحكمة في قضية أخرى ارتكزت إلى قرار الجمعية العامة فيما يتعلق بآثار الاحتلال الإسرائيلي، وقدمنا مرافعة مكتوبة وسنقدم بعد أيام في الموعد الذي حددته المحكمة مرافعتنا الشفهية أيضا والتي تعكس مواقفنا الثابتة في إدانة الاحتلال السبب الرئيس لكل ما تشهده المنطقة من عنف وتوتر ورفضه تكريسا لحال غير مقبولة لا قانونيا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا".

وذكر وزير الخارجية الأردني أنهم "مستمرون في عمل كل ما يستطيعونه من أجل وقف العدوان".

