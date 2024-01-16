تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 7 سفن، وجرى تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1111 شاحنة، 80 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1440 راكبا بموانئها.

وأوضحت الهيئة - في بيان - أن حركة الواردات شملت: 4 آلاف طن بضائع، 608 شاحنات، 70 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع، 503 شاحنات، 10 سيارات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين (بوسيدون إكسبريس) و(الحرية 2)، بينما غادرته السفينتان (الحرية 1) و(دليلة)، كما شهد ميناء نويبع تداول 3780 طن بضائع، 383 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية للسفن الأربع (آور، بريدج، كوين نفرتيتي، آيلة).