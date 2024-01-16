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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح مبادرة "100 يوم صحة" بمحافظة البحر الأحمر: تقديم خدمات صحية لـ183142 منتفعًا

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

في إطار الحملة القومية "100 يوم صحة"، التي أطلقتها المؤسسة الرئاسية، تحققت نجاحات ملموسة في محافظة البحر الأحمر، حيث قدمت الخدمات الصحية لعدد 183142 منتفعًا خلال الـ200 يوم الماضية.

تأتي هذه الإنجازات في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالتركيز على تنفيذ المبادرات الرئاسية وتحسين خدمات الرعاية الصحية.

وفقًا لدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فقد تم تحقيق نسبة 358% من مستهدف مبادرة الإعتلال الكلوي، ونسب 177% و158% لمبادرتي صحة المرأة وعلاج سوء التغذية بين الأطفال، على التوالي. كما تم تحقيق نجاح بنسبة 113% في مبادرة صحة الأم والجنين، وعلاج ضعف السمع بين الأطفال والرضع.

من جهة أخرى، أعلن دكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ومنسق المبادرة، عن إجمالي عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة بلغ 82063، وعدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات بلغ 123425. وتم التفاعل مع القوافل العلاجية من قبل 18754 شخصاً، حيث تم إجراء 18555 تحليلًا متنوعًا.

يأتي هذا الإنجاز ضمن جهود متكاملة، حيث تم مراجعة 1968 منشأة غذائية وإلقاء 5700 ندوة توعية. واستفاد 103752 شخصًا من خدمات التوعية الميدانية.

وفيما يتعلق بالتكلفة، تم إصدار 5023 قرارًا بتكلفة 19056015 جنيه للعلاج على نفقة الدولة، مع إجراء 325 عملية لمرضى جراحة المخ والأعصاب والمفاصل وجراحة الأورام وعمليات الرمد.

تم تقديم الشكر من قبل دكتور إسماعيل العربى لجميع الإدارات الفنية المشاركة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعود إلى التخطيط الجيد والتدريب المستمر للفرق الطبية، مؤكدًا على استمرار الجهود في تقديم خدمات صحية ممتازة للمواطنين.

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