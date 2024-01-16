صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

أوضحت صورًا تم التقاطها بالأقمار الصناعية تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه أكثر من 800 قدم بعد زلزال اليابان المدمر الذي تعرض له البلاد في يوم رأس السنة الجديدة.

تحرك وجفاف

أظهرت الصور التي تمت مشاركتها على موقع X (تويتر سابقًا) التغيرات المذهلة التي تعرض لها الخط الساحلي لشبه جزيرة نوتو اليابانية حيث ارتفع قاع البحر فوق الماء مما أدى إلى ظهور شواطئ يابانية جديدة.

هذا بالإضافة إلى جفاف بعض الموانئ بشكل تام مما جعل من المستحيل وصول القوارب إليها.

ووفقًا لبيان صادر عن هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، قارنت صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي المتقدم لرصد الأرض 2 (ALOS-2) التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) الخط الساحلي باليابان منذ يونيو 2023 وحتى 2 يناير الجاري.

وأوضحت الصور كيف زحف الخط الساحلي باتجاه البحر في العديد من المناطق بشبه جزيرة نوتو اليابانية بما في ذلك خليج مينازوكي وميناء نافوني ومدينة واجيما.