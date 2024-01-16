الشباب والرياضة بالأقصر تختتم الدورة التدريبية الحرفية في مجال "المشغولات الخشبية"

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر ( إدارة المشروعات وتدريب الشباب) دورة تدريبية في مجال "المشغولات الخشبية" تحت شعار "علمنى حرفة " بمركز شباب الرزيقات بحرى وذلك ضمن خطة العام المالى 2023- 2024 للإدارة المركزية لتمكين الشباب .



يأتي ذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدي الشباب وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم علي الخروج لسوق العمل وإقامة ورش عمل تسهم في رفع وتنمية القدرات الابداعية والابتكارية لدى الشباب.

وتقام الدورات التدريبية تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والدكتورة منال جمال رئيس الاداره المركزيه لتمكين الشباب والدكتورة جيهان رشوان مدير الاداره العامه لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة وصلاح محمد رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.