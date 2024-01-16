عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالأقصر تختتم الدورة التدريبية الحرفية في مجال "المشغولات الخشبية"

صدى البلد

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر ( إدارة المشروعات وتدريب الشباب) دورة تدريبية في مجال "المشغولات الخشبية" تحت شعار "علمنى حرفة " بمركز شباب الرزيقات بحرى وذلك ضمن خطة العام المالى 2023- 2024 للإدارة المركزية لتمكين الشباب .

بمتحف تحنيط الأقصر.. البطة المحمرة بين الواقع والخيال |شاهد

حلوة يا بلدي | تنظيم رحلة بالدراجات النارية إلى الأقصر والبحر الأحمر


يأتي ذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدي الشباب وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم علي الخروج لسوق العمل وإقامة ورش عمل تسهم في رفع وتنمية القدرات الابداعية والابتكارية لدى الشباب.

وتقام الدورات التدريبية تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والدكتورة منال جمال رئيس الاداره المركزيه لتمكين الشباب والدكتورة جيهان رشوان مدير الاداره العامه لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة وصلاح محمد رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

الأقصر الإدارة المركزية لتمكين الشباب الشباب والرياضة القدرات الإبداعية تمكين الشباب تنمية القدرات الإبداعية حرفة يدوية رش عمل محافظ الأقصر مديرية الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألف.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

هبوط الدولار| تصريحات مهمة للفيدرالي الأمريكي ينتظرها العالم اليوم

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

ترشيحاتنا

3 أولويات في الحرب.. بوريل: الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا

استنوه أمام البنك.. مسجلان يسرقان حقيبة أموال من صاحب شركة بالهرم

مستمرون حتى الثأر.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي

الاحتلال الإسرائيلي ينقسم على ذاته| تخبط بين الجيش والحكومة.. والأحزاب تسير في اتجاه معاكس|تفاصيل

عيد معمودية يسوع.. البابا تواضروس يصلي قداس الغطاس بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

بتأشيرة من كولر.. هؤلاء خارج صفوف النادي الاهلي (تفاصيل)

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

اعرف آخر موعد للشراء.. شهادات الادخار بعائد 27% في بنكي مصر والأهلي

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ