لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس تلك الساعات

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.



وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن حالة الطقس بدأت بالتحسن النسبي، مقارنة بالأيام الماضية، متابعة: “سيكون هناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل بشكل كبير على زيادة فترات أشعة الشمس”.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: “المرتفع سيساهم في حدوث استقرار في الأحوال الجوية”، مشيرة إلى أن درجات الحرارة اليوم أقل من المعدل الطبيعي لها.





الأرصاد الجوية تحذر

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة في فترة الليل، حيث تصل درجات الحرارة ليلا إلى 5 أو 6 درجات مئوية.

ولفتت إلى أنه بداية من الغد سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حتى يوم السبت القادم، وسيكون الطقس شتويا دافئا.

ونوهت بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية.



