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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يوم خالد في تاريخ مصر.. الخدمات الإدارية تهنئ محافظة أسوان بالعيد القومي

صدى البلد

تقدم هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية بالتهنئة إلى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والشعب الأسواني بمناسبة العيد القومي الذى يحمل رقم ٥٣ للمحافظة.

أكد “ المهيرى” في برقية تهنئة للمحافظ"  إن العيد القومي لأسوان هو يوم خالد في تاريخ مصر عامة ومحافظة أسوان خاصة.. لكونه يمثل ذكرى انتهاء العمل في بناء السد العالي في 15 يناير عام 1971 والذي يعد من أهم وأضخم  المشروعات لمصرنا العزيزة.

وأثنى " المهيرى ' على المجهودات المستمرة للمحافظ فى الارتقاء بجودة وتحسين الخدمات من أجل غد أفضل للمواطن الاسوانى الذى يسعى دائما الى رفعة قيم  العمل الرشيد عن طريق المضى قدما نحو زيادة دوران عجلة الانتاج من خلال المشاركة فى تنفيذ قائمة المشروعات التنموية التى تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تعمل على تحقيق الرفاه الاجتماعى لابناء المحافظة .

يذكر أن محافظة أسوان تحتفل في الخامس عشر من  شهر يناير من كل عام بعيدها القومي والتى تمثل ذكرى افتتاح مشروع" السد العالي' في نفس اليوم عام 1971 ..والذى دشنه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر واستكمل أعماله  الرئيس الراحل محمد أنور السادات .. وافتتاحه كان بمثابة رسالة ودرس قاس فى مواجهة الاعداء.

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