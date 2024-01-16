الخارجية الإيرانية: هجماتنا على أدلب وأربيل تستهدف ردع التهديدات لأمننا القومي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات الإيرانية على المقار الإرهابية في أدلب السورية واربيل العراقية تأتي في إطار الدفاع القانوني عن سيادة وأمن إيران في مواجهة الإرهابيين.

وأشارت الخارجية الإيرانية في بيان مقتضب لها إلى ان الهجمات الإيرانية على مقر الموساد والمقار الإرهابية هي جزء من الجزاء العادل للمعتدين على أمن إيران.

وشددت الخارجية الإيرانية علي احترام طهران سلامة أراضي الدول مضيفة "لكنها تستخدم حقها المشروع لردع التهديدات لأمنها القومي".

وشن الحرس الثوري هجمات صاروخية على مقرات للموساد والارهابيين في اربيل وسوريا ومناطق أخرى بالمنطقة في منتصف الليل بالصواريخ الباليستية.

جاء ذلك ردا على الهجمات الارهابية الاخيرة التي وقعت في مدينتي كرمان وراسك الايرانيتين.