إعلام عبري: صواريخ المقاومة الفلسطينية تنطلق من مناطق أعلن الاحتلال السيطرة عليها

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن الرشقات الصاروخية الكبيرة التي اطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية واستهدفت منطقة نتيفوت، أطلقت من منطقة في وسط قطاع غزة، انسحبت منها قوات الجيش الإسرائيلي يوم أمس.

وأفادت القناة 13 العبرية، أمس أن الصواريخ التي تم إطلاقها نحو سديروت انطلقت من منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، وهي منطقة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقاً أنه سيطر عليها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن هناك 14 صاروخا أطلقتها عناصر المقاومة الفلسطينية باتجاه سديروت في الدقائق الأخيرة.

من جانبها، قالت رئاسة بلدية سديروت، إنه تم اعتراض 5 صواريخ في سماء المدينة من أصل 9 أطلقت من غزة.