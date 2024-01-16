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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة مرة وبائسة.. أمين عام المجلس النرويجي: مستشفيات غزة انهارت فعليًا

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

في حقيقة مرة وبائسة، قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين جان إيجلاند إن المستشفيات في غزة انهارت فعليا، وإن المدنيين يتعرضون للتجويع والحصار من قبل الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر إيجلاند أن كثيرا من الوعود لغزة لم يتم الوفاء بها، ولا يوجد أي مفر للمدنيين.

إيجلاند 


وقبل ذلك، قال إيجلاند إن سكان غزة تعرضوا خلال 100 يوم لإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في هذا القرن.

وأضاف الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، أن العالم لم يشهد مثل هذا العدد من المحاصرين تحت قصف مكثف لفترة طويلة.

وكان إيجلاند، قد وجه في وقت سابق، انتقادات شديدة للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إن “النساء والأطفال في غزة يُقتلون بسبب قيام إدارة جو بايدن بتوفير الأسلحة لإسرائيل”.

وتخطت الحرب الصهيونية على غزة يومها الـ100، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الثلاثاء، عدوانه على القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وتخللت الحرب هدنة إنسانية مؤقتة بدأت في 24 نوفمبر ودامت لـ7 أيام جرى فيها تبادل للأسرى بين الجانبين.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد ما يزيد على 24 ألف فلسطيني، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، إضافة إلى أكثر من 60 ألف جريح. 

ويشار إلى أن هناك نحو 8 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.
 

حقيقة مرة وبائسة الأمين العام للمجلس النرويجي جان إيجلاند تجويع والحصار غزة المستشفيات انهارت فعليا

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