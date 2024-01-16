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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بطائرة مسيرة

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت قناة الغدير العراقية انه تم استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار بطائرة مسيرة.


كانت وكالة الانباء السورية قد ذكرت في وقت سابق اعلنت أن قوات قوات الاحتلال الأمريكي اتخذت إجراء عاجلا لحماية قواعدها الغير شرعية في سوريا حيثادخلت   أسلحة وذخائر ومواد لوجستية إلى قواعدها في ريف الحسكة تزامناً مع تزايد الهجمات التي تستهدف هذه القواعد منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية  من ريف اليعربية ل وكالة "سانا" أن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 60 آلية، منها شاحنات مغطاة تستخدم عادة لنقل عتاد عسكري، وبرادات وناقلات تحمل حاويات ضخمة دخلت معبر الوليد غير الشرعي وتوجهت إلى قاعدة الاحتلال في مطار خراب الجير.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال بدأت بتفريغ حمولة هذا الرتل الذي يعد الأكبر منذ عدة أشهر، وتوزيعها على قواعد الاحتلال بريف الحسكة.

وأعلنت المقاومة العراقية في وقت سابق أنها استهدفت بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة مطار أربيل شمال العراق وفي قاعدتي خراب الجير وكونيكو بريفي الحسكة ودير الزور.
 

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