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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فعاليات ثقافية تحمل ملامح الهوية المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال مروان حماد، المشرف على البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب، إنه تم بدأ تلك الدورة من المعرض منذ الدور الماضية، والتي بدورها تكون مختلفة عن سابقها، مشيرا إلى أن الدولة هي الراعية للثقافة ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع العديد من الوزارات لنجاح المعرض.

وأضاف مروان حماد، المشرف على البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الدورة الحالية تكون مع ضيف الشرف دولة النرويج، والتي تعتبر ثقافة جديدة للجيل الحالي، موضحا أن البرنامج الثقافي بالمعرض يقارب من أكثر من 500 فعالية من نشاط الطفل والشعر.

وتابع مروان حماد، المشرف على البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب: “استهدفنا هذا العام محورا للمؤتمرات.. وعلى رأسها تلك المؤتمرات مؤتمر الذكاء الإصطناعي”.

مروان حماد معرض الكتاب البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض القاهرة الدولي للكتاب

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