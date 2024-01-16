عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

 وافق مجلس النواب وبصفة نهائية  علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس  جاء موافقة النواب النهائية وقوفا بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب قائلا من يوافق علي مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف وهو ما تم وبناء علية اعلن جبالي الموافقة نهائيا 

 

 استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.   

 

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن  مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.   

وأوضح أن المادة 240  من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.

وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله

مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية محاكم الجنايات حنفى جبالى لجنة الشئون الدستورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألف.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

هبوط الدولار| تصريحات مهمة للفيدرالي الأمريكي ينتظرها العالم اليوم

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

ترشيحاتنا

التنمية المحلية تستعد لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة| تفاصيل

قبل انطلاقها غداً | جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

3 أولويات في الحرب.. بوريل: الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا

استنوه أمام البنك.. مسجلان يسرقان حقيبة أموال من صاحب شركة بالهرم

مستمرون حتى الثأر.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

بتأشيرة من كولر.. هؤلاء خارج صفوف النادي الاهلي (تفاصيل)

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ