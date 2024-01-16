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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع بين وزير الخارجية الروسي ونظيرته الكورية الشمالية بموسكو |ماذا حدث؟

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي ونظيرته الكورية الشمالية

التقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، بوزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي خلال زيارة الأخيرة بموسكو.

وخلال اللقاء، قال وزير الخارجية الروسي، إن روسيا تؤيد التسوية الشاملة للمشاكل في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف لافروف أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في خلق تهديدات أمنية لـ كوريا الشمالية لا تساهم في حل المشاكل في المنطقة.

وأشار لافروف إلى أن روسيا تدعو إلى التخلي عن أي خطوات تؤدي إلى تصعيد التوتر حول شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي ستزور روسيا في الفترة من 15 إلى 17 يناير.

وأضافت الوكالة الكورية الشمالي، أن زيارة تشوي تأتي بناء على دعوة من نظيرها الروسي سيرجي لافروف.

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