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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إصدر العدد الرابع عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2023

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء " الكتاب الإحصائي السنوي لعام ( الإصدار الرابع عشر بعد المائة) "، و الذي يعتبر مرجعا إحصائيا شاملا لكافة الإحصاءات الرسمية بشقـيها الاجتماعي والاقتصــادي التي يصــدرها الجهــاز بالمشـاركة مع كافة الجهـات المتعـاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.


يشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والإحصاءات موضحة من خلال سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الديموجرافية، الاجتماعــــية، الاقتصـادية والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغـيرات في كافــة المجــالات ( التعليــم، العمل، الصحة، الثقافة، السياحة، التجارة الخارجية، الداخلية، المالية، البنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار، الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، المنتجــين، الناتــج المحلـي الإجمـــالي، معـــدلات النمــــو، الاتصـــالات، الحســابات القوميـــة، إحصاءات البيئة... إلخ ) على المستوي الإجمالي ومستوى المحافظات.   


يعمل الجهاز على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تسهم في التخطيط ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، وكذا استجابة لمطالب الباحثــين والمؤسسات البحثية والمنظمات الإقليـمية والدولـية.


تـم إتــاحة البيـــانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكافة المستخدمين اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 17 / 1 / 2024. 
 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الكتاب الإحصائي الإحصائي السنوي مرجع إحصائي شامل

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