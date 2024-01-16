ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة من أعلى كوبري على طريق السنبلاوين /الزقازيق

حصل “ صدى البلد” على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكى كانو يستقلونها من أعلى كوبري على طريق السنبلاوين الزقازيق وهم إبراهيم محمد صديق 25 عاما، جثة هامدة و رضا حسام محمد 23 عاما، مصابا باشتباه كسر بالذراع وأحمد فيصل جبر 24 عاما مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من امركز شرطة السنبلاوين بانقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري على طريق السنبلاوين الزقازيق ووجود مصابين وجثة.



انتقل ضباط مباحث المركز، و3 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى يستقلها ثلاث اشخاص من أعلى الكوبرى ووفاة إحداهما وإصابة الاثنان الآخران .

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى السنبلاوين كذلك والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.