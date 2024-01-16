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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني: ندعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

الصفدي
الصفدي

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أن الأردن يدعم جنوب إفريقيا في دعواها ضد الاحتلال ، ذاكرا أنه على الجميع الالتزام بالقانون الدولي.

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إنه دون حل الدولتين ستكون المنطقة أسيرة الصراع، مشيرا إلى أن إسرائيل تضع العراقيل أمام وصول المساعدات إلى غزة،بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
 


وأضاف الوزير الأردني، خلال مؤتمر مشترك نظيرته الأسترالية، أن "الفشل في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة سيكون له تداعيات خطيرة"، مؤكدا على أن "كل يوم يمضي دون وقف العدوان يذهب ضحيته الكثير من أهالي غزة".

وكان الصفدي حذر، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني يورجوس جيرابيتريتيس في وقت سابق، من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة "تهدّد أمن المنطقة برمّتها" ولن توفر الأمن لإسرائيل.


وقال الصفدي إن "هذه الحرب لن تجلب إلى إسرائيل أمناً، هذه الحرب تهدد أمن المنطقة برمتها، وآن وقت أن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي كله مسؤوليته وأن يتخذ قراراً بوقف هذا العدوان".

وأضاف "إننا الآن أمام مفترق، إما أن نسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) ولوزراء متطرفين في حكومته بفرض أجندتهم المتطرفة على المنطقة وعلى العالم وبالتالي إطالة هذا العدوان وتوسعته من أجل إطالة عمر رئيس الحكومة السياسي... وإما أن يقول العالم كفى وأن يتخذ الخطوات اللازمة لنوقف هذا الدمار، وهذا الجنون، ولنضع المنطقة على طريق واضحة من أجل حل الصراع برمته".
 

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأردن جنوب افريقيا يدعم الاحتلال

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