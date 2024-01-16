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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب: الدستور أعلى قاعدة قانونية وواجب علينا مواجهة الحكومة لمصلحة الشعب

المستشار الدكتور،
المستشار الدكتور، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، انتقادات لأحد الأعضاء، الذي حاول منح الفرصة لوزير العدل بالحديث على الرغم من رفض مقترحه بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

 

وقال: غير مقبول أن يقف عضو بالمجلس ليطلب الكلمة للوزير خلال الجلسة العامة، هذا أمر غريب أرجو الانتباه، نتعاون مع الحكومة من أجل مصلحة الوطن.

 

وتابع: الدستور وهو أعلى قاعدة قانونية فى الدولة ، أوجب علينا أن نكون فى مواجهة الحكومة عند اللزوم لمصلحة الشعب، ليس مطلوبا من أحدكم أن يدافع عن الحكومة، الحكومة تدافع عن نفسها.

 

وواصل رئيس مجلس النواب، انتقاداته لبعض النواب، قائلا: "للأسف الشديد هذا الأمر يثير الشكوك الصراحة".

 

وقال حنفي جبالي: لأول مرة أنفعل في الحديث، مشددا على الأعضاء ضرورة الالتزام ببنود اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

وتابع رئيس مجلس النواب: كما يجب على النواب الالتزام باللائحة الداخلية، يجب أيضا على الحكومة الالتزام بها وهي قانون.

حنفى جبالى مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الحكومة

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