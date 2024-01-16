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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

377 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

صدى البلد

انطلقت اليوم الثلاثاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، حيث استفتح طلاب الشهادة الابتدائية اليوم الأول بأداء امتحاناتهم في القرآن الكريم، في حين استفتح طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم بمادتي الفقه واللغة العربية (الورقة الأولى) النحو والصرف، بينما استفتح طلاب البرنامج التأهيلي المحلقين على الشهادة الإعدادية امتحاناتهم بالفقه واللغة العربية.

واجتمع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، برؤساء المناطق الأزهرية قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للوقوف على استعدادات المناطق لاستقبال الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات القطاع الخاصة بالامتحانات، وتوفير سبل الراحة والانضباط للطلاب والملاحظين باللجان، حتى يتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وتبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 22 يناير، في حين تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء 23 يناير، وبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الشهادة الابتدائية 189635 طالبا وطالبة، والشهادة الإعدادية 177109 طالبا وطالبة.

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