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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تكشف عن الهدف الرئيس وراء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر

حماس
حماس

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينة "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن أهم هدف لمعركة السابع من أكتوبر "طوفان الأقصي" هو الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم حماس، أن الرأي العام الغربي يشهد حالة تحول حقيقية بعد أن كشفت المقاومة الوجه الحقيقي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم حماس، أن المقاومة الفلسطينية تبلي بلاء حسنا وتزداد قوة كل يوم وهي قادرة على الاستمرار.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تملك من الإرادة ما يجعلها تهزم الاحتلال الإسرائيلي وتحرر الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن المعركة ما زالت مستمرة.

وتابع: "على شعوب الأمة مواصلة تفاعلها مع الشعب الفلسطيني لأن المعركة ما زالت مستمرة".

وأوضح المتحدث باسم حماس، أن أهم ما يريده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جولاته بالمنطقة هي ضمان عدم توسع النزاع ليستفرد الاحتلال الإسرائيلي بأهل غزة.

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