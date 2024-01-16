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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خميس البوزيدي: ملتقى الشباب يعزز التعاون والتكامل العربي المنشود

ملتقى الشباب العربي
ملتقى الشباب العربي

أشاد المستشار خميس البوزيدي، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، بالدور الكبير الذي يقدمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، في خدمة الشباب العربي باعتباره أحد منظمات المجتمع المدني التي تعمل على خدمة الشباب في الوطن العربي، وكذلك جهود الدكتورة مشيرة أبو غالي المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي.

وقال البوزيدي خلال كلمته في أعمال ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل، الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار شركاء لتعزيز استدامة العمل العربي المشترك، أن المنطقة العربية شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة، مما يحتم علينا جميعا تكثيف التعاون لتحقيق العمل العربي المشترك.

وأوضح البوزيدي، أنه منذ ٦ عقود يعمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مع جامعة الدول العربية على تعزيز التعاون العربي المشترك من خلال العديد من الآليات العربية واللجان الاستشارية المتخصصة لدعم مسيرة التنمية المتكاملة المستدامة، في دولنا العربية وعلى تحقيق مزيد من الانجازات.


ووجه مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، التحية للشعب الفلسطيني المرابط، وتحية لصموده على أرضه امان العدوان الغاشم الذي يتعرض له.

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