في أول أيامها.. محافظ الوادي الجديد يتفقد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، بإدارة الخارجة التعليمية، التي انطلقت اليوم بـ ١٢٥ لجنة تستقبل ٤٨٦٤ طالب وطالبة على مستوى المحافظة، يرافقه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم.

واطمئن المحافظ على سير الامتحانات داخل لجان مدرستي الزهور للتعليم الأساسي والشهيدة دعاء عاطف، وعدم وجود شكاوى أو معوقات تواجه الطلاب، مؤكدا على الالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات و توفير كافة سبل الراحة والخدمات للطلاب لآداء الامتحانات بيسر وسهولة.

كما تابع خلال جولته، سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام بلجان مدرسة الشعراوي الثانوية للبنات، للتأكد من عدم وجود أي مشكلات بمنظومة الامتحان الإلكتروني، موجهًا بسرعة تدريب طلاب الصف الأول على المنظومة استعدادًا للاختبار الفصل الدراسي الثاني.