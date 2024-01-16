قطر: الجهود مستمرة لعودة العملية التفاوضية لإيقاف الحرب في غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، أنه لا يمكن التعامل مع تصاعد التوتر في ‎البحر الأحمر بشكل منفصل عن الحرب في ‎غزة.

وقال المسئول القطري، في تصريحات له: “لا يمكن أن نتحدث عن حل للتوترات في المنطقة إذا تجاهلنا وضع الحرب في غزة”.

وأضاف: “أكدنا مرارا أن الوسائل العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى إنهاء التوتر بالبحر الأحمر”.

وأشار إلى أن هناك تسريبات تنشر في وسائل الإعلام غرضها تخريب جهود المفاوضات على الأرض، مشددا على أن الجهود مستمرة من أجل عودة العملية التفاوضية والوساطة لإيقاف الحرب.

وتابع: “إذا لم تتوقف هذه الحرب فإن التداعيات الإقليمية ستستمر وهناك خطر أمني متزايد في المنطقة بسبب التطورات في البحر الأحمر”.

واختتم المسئول القطري تصريحاته قائلا: “التصعيد المستمر على الأرض في غزة يقوّض جهود الوساطة القطرية”.