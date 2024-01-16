برلماني يطالب بخطة عاجلة لتطوير المناطق الأثرية غير المكتملة بالأقصر

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إدريس، بشأن عدم تطوير المناطق الأثرية في محافظة الأقصر، وعدم وضع الكثير من المناطق على الخريطة السياحية، حيث تملك مصر كنوزا أثرية لا حصر لها.

وأوضح النائب أحمد إدريس أن السياحة عامل أساسي لجلب العملة الصعبة، فلابد من تنشيط السياحة من خلال الترويج السياحي والاهتمام بالمناطق الأثرية ورفع كفاءة العاملين بها.

وكانت لجنة السياحة والطيران أوصت سابقا بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إدريس بـ:

وجود خطة عاجلة لتطوير المناطق الأثرية التي لم تكتمل بمحافظة الأقصر، ووضعها على الخريطة السياحية.

تكثيف الحملات الترويجية لجميع المقاصد السياحية المختلفة، خاصة الأقصر، مع وضع خطط تسويقية وترويجية متكاملة تتضمن عرضا لكل مقصد سياحي لاجتذاب نوعية السائحين ذات الإنفاق المرتفع، وللحفاظ على تواجد مصر في قائمة أهم المناطق السياحية جذبا في العالم.

تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للسائحين بمختلف المواقع الأثرية، وذلك بالتنسيق بين كل من المجلس الأعلى للآثار مع القطاع الخاص.

تنويع استراتيجيات التسويق السياحي، مع الأخذ في الاعتبار التوجه إلى أسواق سياحية جديدة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، والسوق العربية.

إنشاء مراكز معلومات سياحية بها متخصصون ولديهم خرائط وكتب وبيانات لكيفية تحرك السائح وطرق الوصول والإمكانيات الفندقية والخدمات بكل منطقة، وبحث إمكانية توفير عربات وأتوبيسات لتنقلات السائحين داخل المناطق الأثرية، على أن تكون صديقة للبيئة وتتناسب مع طبيعة المنطقة.

سرعة تنفيذ منظومة الدفع غير النقدي المطبقة بمنافذ بيع تذاكر دخول المنطقة الأثرية، والتأكد من كفاءة وفعالية إدارة وسير العمل بالمنظومة ومدى قدرتها على تحسين التجربة السياحية.

الانتهاء من إنشاء محور شمال الأقصر والذي ينتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة ويتم تنفيذه ضمن خطة تطوير الطرق لتيسير الانتقال إلى المناطق الأثرية في الأقصر، وتطوير المراسي للفنادق العائمة داخل نهر النيل، لكي تتناسب مع أهمية وطبيعة المنطقة.