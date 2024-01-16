مستمرون حتى الثأر.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

أعلنت قيادة الحرس الثوري الإيراني قيام رجال القوة الجو-فضائية منتصف ليلة الثلاثاء بمهاجمة مقر تجسس مركزي ورئيس للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره ومهاجمة القادة والعناصر الرئيسيين المشاركين بالأنشطة الإرهابية في البلاد وخاصة تنظيم داعش.

وأشارت قيادة حرس الثورة الإيراني في بيان لها الي انه وخلال هذه العملية تم إصابة الأهداف وتدميرها بالكامل وبدقة، بواسطة 24 نوعًا من الصواريخ الباليستية.

وقالت: وجاءت على النحو التالي :إطلاق 4 صواريخ محطم خيبر من خوزستان على مقر تنظيم داعش الإرهابي في إدلب شمال سوريا و5 صواريخ من الغرب و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس صهيوني رئيسي في إقليم كردستان العراق.

وتابعت : تم إطلاق 9 انواع من الصواريخ الباليستية على مواقع للمجموعات الإرهابية في مناطق أخرى داخل الأراضي السورية

وختمت قيادة حرس الثورة الإيراني بيانها قائلة : نؤكد مرة أخرى أن العمليات الهجومية لحرس الثورة سوف تستمر حتى الأخذ بالثأر لآخر قطرة دم للشهداء