ضعف المياه ببعض مناطق فيصل والهرم غدا لهذا السبب

أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم غدا ضعف المياه ببعض مناطق فيصل والهرم ، في إطار تنفيذ أعمال مد مواسير مياه صلب قطر 300 مم على سطح محطة مترو العريش، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، الامر الذى يتطلب غلق المياه لنهو أعمال الربط على الخط الرئيسي واللحامات الجانبية .



وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم ، أنه سينتج عن ذلك ضعف المياه بمناطق : "الكوم الأخضر ما بين فيصل والهرم، واجهة شارع فيصل من شارع ضياء حتى المريوطية، واجهة الهرم من السجل المدني حتى المريوطية" وذلك لمدة 6 ساعات، بدءاً من الساعة 11 مساء غد الأربعاء وحتى الساعة الخامسة بعد غد الخميس.



وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بصورتها الطبيعية.

كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات بالتنسيق مع الشركة .



ونوهت المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.