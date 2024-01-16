مياه أسيوط تتصدى لسرقة أغطية بالوعات الصرف وتناشد المواطنين بالإبلاغ

أكد المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن مشكلة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى تحتاج إلى تكاتف الجميع للحد من مخاطرها والبحث عن حل لهذه المشكلة فكل عملية سرقة هى إعداد فخ للسقوط المميت الذى يهدد حياة الآلاف من المارة خاصة الأطفال، بالإضافة إلى الخسائر المالية وإهدار المال العام وإتلاف الممتلكات الخاصة المتعلقة بتعرض السيارات للتلف عند سقوطها فى هذه البلاعات.

وأشار إلى أن هناك دوريات لرصد الوصلات الخلسة، وحالات السرقة للأغطية، ولكنها لا تتمكن من السيطرة على جميع البالوعات، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الشركة والإبلاغ عن حالات السرقة أو وجود بالوعات بدون أغطية، على الخط الساخن 125

وأضاف الشرقاوي، إلى أن سواء استخدام الوصلات الخلسة أو سرقة الأغطية لها عدة مخاطر منها تهديد أرواح المواطنين واتلاف الممتلاكات العامة والخاصة وتلويث البيئة والتسبب فى خسائر مادية للشركة، لافتا إلى أن المتورط الأكبر فى سرقة الأغطية هم تجار الخردة وأصحاب مسابك بير السلم، الذين يعيدون تصنيع الأغطية مرة أخرى.