الجدران طقطقت.. أهالي عقار السيدة زينب المنهار يروون لحظات الرعب والموت| تفاصيل

انهار عقار مكون من 3 طوابق، في منطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف، لمكان الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بانهيار عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وقوات الشرطة مدعومين بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ للوقوف على أسبابه ولمعرفة وكشف ملابسات الحادث وفرض كردون أمنى فى محيط موقع العقار المنهار

قال إسماعيل أحد سكان العقار إنهم كانت مفاجأة بالنسبة لهم سقوط البيت و انهم بسرعة نزلوا الشوارع و لم يصاب منهم أحد

وأنهم كلهم بخير و لكن حاليا يجلسون في الشارع لحين الحصول على منزل جديد و يطالب بمنزل جديد

و قالت بسنت أحدي سكان العقار أن العقار سقط عندما كانت هي وعائلتها بالخارج و تلقوا الخبر في التلفون و شعروا بالصدمة ولم يكونوا قادرين على الحصول على أعراضهم.



و قالت إيمان اسماعيل أحدي سكان العقار انهم يشعرون بالحزن و الصدمة بعد سقوط المنزل و فقدان أعراضهم و أن كل مطالبهم منزل