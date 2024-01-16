علا خورشيد: المؤتمر العالمي للأورام يناقش تطورات العلاج المناعي الجيني

قالت الدكتورة علا خورشيد رئيس مؤتمر الجمعية الدولية لأورام الصدر ورئيس أقسام طب الأورام المعهد القومي للأورام ورئيس الجمعية الدولية لأورام الصدر إلى أن المؤتمر الدولى لأورام الثدى والنساء والعلاج المناعى للأورام واورام الصدر يشهد جلسات مكثفة تغطي طيفًا واسعًا من الموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك ⁠أحدث أساليب الوقاية المبكرة من أورام الصدر .

وأكدت خورشيد أنه خلال المؤتمر سيتناول الخبراء أهم عوامل الخطورة وطرق الوقاية من السرطان الرئوي وأورام الصدر الأخرى، و⁠برامج الفحص المتقدمة للكشف المبكر عن أورام الصدر من خلال مناقشة أهمية الفحص المبكر ودوره في تحسين معدلات الشفاء، بالإضافة إلى استعراض أحدث تقنيات التصوير والتشخيص.

وأضافت أنه سيتم تناول النهج متعدد التخصصات في علاج أورام الصدر فيما يشارك جراحو الصدر والأورام وأطباء الأورام الاشعاعي وأساتذة طب الاورام و استاذه الصدر في مناقشة أحدث الأساليب العلاجية المتكاملة لتحقيق أفضل النتائج للمرضى.بالإضافة الى⁠ ⁠العلاجات المبتكرة لأورام الصدر حيث يتم تسليط الضوء على آخر التطورات في مجال العلاج المناعي والعلاج الجيني والعلاج الدقيق والموجه، والتي تُحدث ثورة في عالم علاج السرطان.