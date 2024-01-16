% 5 نمو .. ميقاتي يفجر مفاجأة بشأن اقتصاد لبنان

توحيد سعر صرف العملة..

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تبنيه أي اقتراح يضيف فائدة للاقتصاد اللبناني، مشيرا إلى أنه حكومته أدارت الدولة في عام 2023 دون عجز.

وشدد ميقاتي، في تصريحاته لـ"الشرق" على ضرورة إعادة هيكلة المصارف اللبنانية 2022.

وذكر رئيس الحكومة اللبنانية قائلا : أدرنا الدولة كاملة بـ700 مليون دولار، تمكنا من إيقاف الانهيار في البلاد ، حيث بدأ النمو بفعل القطاع الخاص "، متوقعا أن يتخطى النمو في لبنان 2.5% في 2024.

وأتم نجيب ميقاتي، تصريحاته قائلا : المصرف المركزي يدرس توحيد سعر الصرف العملة.