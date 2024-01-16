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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سحبت البساط.. فرج عامر يعلق على مباريات بطولة أمم أفريقيا

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقا على مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وكتب فرج عامر، في منشوره : "بطولة أمم أفريقيا سحبت البساط من جميع المسابقات الكروية علي مستوي العالم، كفاح منقطع النظير ، اثارة ومفاجآت، كنز من المواهب".

ويواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره غانا مساء يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس إفريقيا، على ملعب فيليكس بوانيه.

كان منتخب مصر قد تعادل مع منتخب موزمبيق بهدفين لمثلهما في أولى مبارياته بالبطولة.

 

بطولة كأس أفريقيا بطولة أمم إفريقيا فرج عامر رئيس نادي سموحة

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