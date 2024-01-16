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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رحمي: الغربية الأولى على مستوى الجمهورية في إنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن محافظة الغربية الأولى على مستوى الجمهورية في إنهاء المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية لجميع المدن والقرى بالمحافظة، بالإضافة إلى تحديث الأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

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وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية خاصة فيما يتعلق بمشروع المرحلة الثانية لحياه كريمة تساهم بشكل كبير في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ،ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.

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وأصدر محافظ الغربية قرارات اعتماد تحديث الاحوزة العمرانية لعدد 30 قرية و 48 عزبة بنطاق المحافظة وهم قرى (كفر الصارم القبلي، منشأة حاتم، كفر شبرا فلوج ، فرسيس، أبو الغر، منشأة الكردي، اكوه الحصة، حصة اكوه، مشلة ، منية ابيار ، محمد نجيب، كفر الشوربجي، قصر نصر الدين، كفر ديما، أبيح، دقرن ، قسطا، قليب ابيار ، منشية الشيخ المحروقي، دلبشان، كفر الباجة، كفر حشاد، كفر شماخ، كفر يعقوب، كفر الهواشم، محلة منوف، محلة زياد، كفر الشراقوة ، بنا أبو صير، بلاي، المنشأة الجديدة).

وعزب (شنودة، عبد الله خضر، محمد نوير، كفر الهلاوي، محجوب، نوبار باشا .عبد العظيم أبو جازية ، الشرقاوي، علي العربي، الست ظريفه  البر الشرقي ، سمعان الجديدة، مرزوق، السملاوي، مشيل عمر ياقوت سابقا  مشيل نعمان، أم كلثوم  أولاد يوسف ، شعيب نصير، المنشاوي الشرقية، البطرخاته، عزت، الجندي، البدوي القبلية، حراسيه ، البدوي البحرية، الشهاوي، البحيرة، الصعيدي، حمودة، مشرف، كشك البحرية، متولي حميده ، الجحوش ، يوسف جبر، البشبيشي، عجوه  عزيز غالي، المنشاوي القبلية، المنشاوي البحرية، فتوح، القاضي سلام، رشوان، يوسف ربيع، وهدان القليعة محمود وهدان، عطفيه.

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كما قام المحافظ باعتماد بعض التعديلات للمخططات التفصيلية لقريتي ميت حواي وبلكيم بمركز السنطة.

جاء ذلك بحضور المهندسة نرمين أحمد ابراهيم مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

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