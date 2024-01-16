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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من 360 فدان بالمزرعة السمكية بالرطمة بدمياط

مزرعه الرطمه
مزرعه الرطمه

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المزرعة السمكية بالرطمة التابعة للمحافظة، للوقوف ميدانيًا على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع التطوير الجارى تنفيذه بعدد ٣٦٠ فدان بالمرحلة الأولى.

واستهلت " المحافظ "، الزيارة بتفقد حضانات الاستقبال التى تستقبل أنواع مختلفة من الزريعة، حيث تُعد الحضانات من المراحل الهامة للاستزراع السمكى وفقًا لعدد من المعايير والمتطلبات، كما ناقشت آلية تنفيذ عدد من الخطوات للوصول إلى أفضل الأساليب للتشغيل الأمثل للمزرعة وزيادة الانتاجية وأيضًا استزراع أنواع مختلفه من الأسماك والجمبري.

وفى سياق متصل، تابعت: " الدكتورة منال عوض " ميدانيًا نسب التنفيذ بمشروع التطوير الذى يضم ١٨ حوض للاستزراع السمكى بمساحة ١٥ فدان للحوض الواحد ، كما اطلعت على خطة التنفيذ لإنشاء الأحواض، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر ويجرى العمل ، بكافة محاور المشروع الذى يتضمن أيضًا بوابات رى و قنوات صرف وتوزيع .

وأكدت " محافظ دمياط " ، حرص المحافظة على وضع إستراتيجية ومنهجية محددة للتطوير بالتوازى مع وضع خطة للتشغيل الأمثل للمزرعة لزيادة معدلات الإنتاج بها وبما يتواكب مع رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية بمشروعات الاستزراع السمكي .

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