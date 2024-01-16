القليوبية.. التحفظ على جرار زراعي يلقي مخلفات بشوارع طوخ

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بالقليوبية ، من ضبط جرار زراعى أثناء قيامه بإلقاء المخلفات بأحد الشوارع تم التحفظ على الجرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشدد اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ، على ضرورة التصدي لظاهرة النباشين وناقلي المخلفات والقاءها فى الشارع.

وعلى الفور قام خليل عبدالعظيم نائب رئيس المدينة يرافقة نور سالم مدير النظافة أثناء المرور والمتابعة بظبط جرار زراعى يلقى مخلفات هدم ورتش فى الشارع العام بمدينة طوخ ، وعلى الفور تم التحفظ على الجرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.