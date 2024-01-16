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رئيس التحرير
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برلمان

نائب التنسيقية لوزير التموين: متى تستشعر الحرج بسبب العجز في مواجهة ارتفاع الأسعار

محمود بدر، عضو مجلس
محمود بدر، عضو مجلس النواب

وجه النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتقادات شديدة للدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب فشل الوزارة في مواجهة جشع التجار واحتكار السلع وارتفاع أسعارها والرقابة على الأسواق، وتخفيف معاناة المواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمواجهة الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

 

وقال بدر في كلمته بالجلسة: "بالصدفة وقع في إيدي محضر اجتماع مجلس الوزراء سنة 1968 وفيه وزير التموين محمد عبد الله يقول أشعر بالحرج نتيجة العجز في مواجهة ارتفاع الأسعار في بعض السلع واختفائها، لكن نحن النهاردة لا توجد سلع فى الأسواق بسعر عادل يقدر يشتريه مواطن ولم يستشعر وزير التموين الحرج".

 

وتابع "بدر": "متى يخرج وزير التموين ويقول إنه يشعر بالحرج نتيجة العجز عن مواجهة ارتفاع الأسعار، بلد عندها اكتفاء ذاتي من البصل مش لاقيه المواطن والغلابة بيلاقوه بسعر غالي، ولم يشتعر الوزير الحرج، بلد عندها اكتفاء ذاتي من السكر ويصل سعر الكيلو إلى 50 جنيها ولم يستشعر الوزير الحرج، وزارة يتم القبض على مستشار الوزير وكل سنة يتم القبض على آخرين بتهم فساد ولم يسشتعر الحرج، المجمعات الاستهلاكية سلاح الدولة لحماية الغلابة ومشروع جمعيتي، تحولت لخرابات ولم يستشعر وزير التموين الحرج.

واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: "مش مستنى غير كلمة واحدة من الوزير فى بيانه أمام المجلس، أن يقول إن تولى منصب وزاريا لم يعد مغنما بل هو عبء وهم كبير، لذا أعلن بكل شجاعة ترك موقعي".

مجلس النواب على مصيلحي وزير التموين إحتكار السلع

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