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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد حميات الغردقة للتأكد من جودة الخدمة الطبية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بالمرور على مستشفى حميات الغردقة استكمالًا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة البحر الأحمر.

 

وتأتى زيارة "العربي" لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بها، حيث تفقد عددا من الأقسام الطبية المختلفة.

وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، كما تفقد الصيدليات المختلفة بالمستشفى، والتي منها الصيدلية الرئيسية، وصيدلية المجاني والاقتصادي ونفقة الدولة، والصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها، كذلك تفقد قسم الاشعة والتأكد من صيانة جميع الأجهزة الطبية.

واجتمع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، برؤساء أقسام المستشفي مؤكدا علي ضرورة  تذليل كافة العقبات التي تواجه كل قسم من اقسام المستشفي، وأهمية الوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورضا المنتفعين.

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