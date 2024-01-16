برلماني: توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات تساعد المواطنين على تحمل غلاء الأسعار

قال الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، تؤكد حرص القيادة السياسية على تخفيف وطأة ارتفاع نسبة التضخم وغلاء الأسعار عن كاهل المواطنين .

وأضاف" البدري" فى تصريحات له، اليوم، أن تلك التوجيهات تؤكد متابعة الرئيس المتواصلة والجيدة للشارع المصري وما يدور به، منوها إلى أن تلك التوجيهات تساعد الفئات الأكثر احتياجا على تحسين سبل معيشتها وتحمل التبعات السلبية الناجمة عن الصراعات والحروب والأوبئة المنتشرة فى المنطقة ومعظم دول العالم.

وأشاد "البدري" بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنتهية الصغر، منوها أن ذلك كله يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الأزمات العالمية تسببت فى غلاء الأسعار فى كل دول العالم الغنية والفقيرة منها، لافتا إلى أن مصر كبقية دول العالم تأثرت بشكل كبير بتلك الازمات المتلاحقة.